Donar moet opnieuw kleine nederlaag goed maken

Donar moet net als in de eerste voorronde van Champions League een achterstand wegwerken om door te kunnen gaan. Zondag verloor de formatie van coach Erik Braal in Martiniplaza met 80-78 van het Deense Bakken Bears. De return is aanstaande dinsdag.

Maatje te groot?

In het duel in de twee voorronde van het kampioenenbal leek het er lange tijd naar uit te zien dat de tegenstander uit Aarhus een maatje te groot was voor Donar. De thuisploeg keek vanaf de beginfase tegen een achterstand aan die bij rust was opgelopen tot 51-35.

Slordigheid

Ook in het derde kwart bleven de Denen lange tijd met een aardig verschil aan de goede kant van de score. Donar speelde slordig, miste veel schoten en oogde verdedigend niet altijd even geconcentreerd.

Schroom van zich af

De Groningers gooiden echter alle schroom van zich af in de laatste tien minuten. Onder aanmoediging van het opgeleefde publiek werd het gat rap teruggebracht tot 75-73 met nog twee minuten op de klok.

Beperken

In de slotfase kon Donar het kleine verschil niet meer helemaal goed maken, onder andere door slordig spel van topscorer Curry, maar wist het verlies te beperken tot twee punten in het voordeel van de Denen.

Drie punten verschil

Brandyn Curry was aan Groningse kant goed voor vijftien punten, Purcell maakte 22 punten namens Bakken Bears. Donar moet de return, net als tegen het Litouwse Vytautas, met minimaal drie punten verschil winnen om door te gaan naar de laatste voorronde van de Champions League. Tegenstander is voor Donar of de Denen in ieder geval het Spaanse Estudiantes uit Madrid.

