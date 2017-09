Stroomstoring in Groninger binnenstad is opgelost (update)

(Foto: Archief RTV Noord)

De stroomstoring in de Groninger binnenstad die maandagochtend zo'n 600 huishoudens trof is opgelost. Volgens Enexis hadden de huizen in de omgeving van de Akerkstraat en Kromme Elleboog om 09:00 uur weer stroom.

De stroom viel ook uit bij het Harmonie- en Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG meldde in eerste instantie dat beide gebouwen om 8.30 uur weer open waren. Harmoniegebouw Een kwartier later bleken de problemen in het Harmoniegebouw dermate groot dat deze toch dicht bleef. De colleges in het Harmoniegebouw gingen maandagochtend niet door. De colleges gaan vanaf 11.00 wel weer gewoon door.