Nijland valt voor de 97ste keer in: een eredivisierecord

Voetballer Stef Nijland schreef zondag eredivisiegeschiedenis. Met zijn 97ste invalsbeurt evenaarde het record van voormalig spits Regillio Simons.

De zoon van algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen kwam zondag in het uitduel met VVV Venlo na een klein uur spelen binnen de lijnen. 'Zijn' PEC bleef steken op 1-1.

Op eenzame hoogte?

Als Nijland komend weekend weer invalt, is hij in zijn eentje recordhouder. Saillant detail: de tegenstander is FC Groningen.

Twaalf invalbeurten bij de FC

Twaalf van zijn 97 invalbeurten waren in het groen en wit van de FC. Dit is bij lange na niet genoeg voor een clubrecord in Groningen.

Invaller Drent

Absolute recordhouder bij FC Groningen is Martin Drent. Hij viel 70 keer in en scoorde hierin 10 keer. Koen van de Laak (46) en Hugo (45) volgen op respectabele afstand.

Van de huidige selectie kwam Mimoun Mahi het vaakst als invaller binnen de lijnen, namelijk 31 keer.