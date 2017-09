Scharlakenhof: van 'dikke ellende' naar 70.000 bezoekers

Drie jaar geleden leek zwembad Scharlakenhof in Haren op sterven na dood. Vijftig vrijwilligers redden het zwembad op het nippertje. Nu komen er inmiddels zo'n 70.000 bezoekers per jaar.

'Het was dikke ellende', zegt bestuurslid Edzer Roukema maandagochtend in alle vroegte, terwijl wedstrijdzwemmers trainen in het bad. 'We hebben hard moeten vechten. Het was over en uit, maar als vrijwilligers hebben we het bad weer opgebouwd.'

'Hier worden veel zwemlessen gehouden en verenigingen maken gebruik van het bad', vat Roukema samen. 'En mensen die gezond willen blijven en baantjes trekken.'

'Speeltoestellen voor de jeugd'

Afgelopen weekend zamelde het zwembad geld in tijdens de open dagen. Het opgehaalde bedrag: 3100 euro. 'Dat wordt ingezet om speeltoestellen aan te schaffen, zodat de jeugd ook leuk kan spelen.'

Lees ook:

- Scharlakenhof bijna klaar voor heropening

- Zwembad Scharlakenhof officieel overgedragen

- Haren ziet teveel risico in behoud Scharlakenhof