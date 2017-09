'FC Groningen slaagt, maar ik ga niet met zevens strooien'

(Foto: JKBeeld)

De wedstrijd tegen FC Twente was een examen voor FC Groningen en trainer Ernest Faber. Zo bestempelde clubwatcher Elwin Baas de thuiswedstrijd vooraf. Na de 1-0 winst vindt hij dat de ploeg is geslaagd.'Maar ik ga niet met zevens strooien. Ik geef het een zesje. Voorlopig is de ploeg geslaagd', zegt hij in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

Ook analist Azing Griever is gematigd positief: 'Een zakelijke overwinning tegen een zeer matige tegenstander. Na de 1-0 ging de FC vrijer voetballen en ging het wat beter.' Ook zijn collega Barend Beltman zag dat: 'Zeker na de 1-0 dacht ik, hey, ik zie strijd.' 4-3-3 Volgens Baas komt dat doordat de spelers op een andere manier wilden spelen. Ze hebben Faber gevraagd om de komende wedstrijden 'gewoon' in het 4-3-3-systeem te spelen. 'En vanaf minuut 1 zag je meer vrijheid. In de wedstrijden daarvoor waren de hoofdjes helemaal voorgeprogrammeerd. De ploeg heeft passie en strijd getoond, hier kun je absoluut mee verder.' Bacuna Wat Griever opviel was dat Jenssen als een echte controleur speelde, zodat Bacuna aan de rechterkant op het middenveld meer vrijheid om diepte te zoeken. 'En daar zit ook de kwaliteit van zijn spel. Ik weet niet of het toeval is, maar ook hij was zich meer bewust van zijn taak.' Beltman vindt de teruggevonden duidelijkheid niet alleen positief voor de spelers: 'Ook voor het publiek was het duidelijk. Die zagen nu geen twee controleurs, of vijf verdedigers.' 'Prima vertrekpunt' 'Een prima vertrekpunt voor de komende wedstrijden', concludeert Baas. 'Want je moet niet vergeten dat doordeweeks ook nog een bekerwedstrijd werd gespeeld. Er is dus niet veel getraind. Dus zonder er serieus op te trainen doen ze dit al makkelijker dan 5-3-2 of 4-4-2.' Voorspellings Zaterdagavond kan de ploeg de wedstrijd een goed vervolg geven tegen PEC Zwolle. Baas denkt dat FC Groningen de uitwedstrijd wint met 2-1. Beltman (2-2) en Griever (1-1) gaan voor een gelijkspel. 'Ik ben positief', sluit Griever de sportdiscussie af. Lees ook: - Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Twente

