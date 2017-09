Rondje Groningen: Wat een drukte in het OV!

Elke werkdag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit de provincie op een rij in Rondje Groningen. Wat mag je niet missen uit Stad en Ommeland? Vandaag: als sardientjes in een blik onderweg!

1. Fijne maandag voor de FC

Ons publiek gaf de FC een zesje, onze Elwin Baas ook. Het zal niemand verbazen dat FC Groningen na de winst van 1-0 op FC Twente zondag, een fijne maandag had.

2. 4Mijl-oefenparcours in zicht

Een meevaller voor alle deelnemers van de 4Mijl. Het oefenparcours in Kardinge is eindelijk weer aangeduid, weet DvhN. Niet met verf, maar met tape.

3. Proost van Frans

Frans Bauer is groot fan van ons radioprogramma Edwin op Noord. Of zal hij al te diep in het glaasje hebben gekeken?

4. Crane III is goud

Iedereen weet waar de kraan nu staat. Goud voor zijn derde plaat.

5. Bizarre stem

Kraantje Pappie was de afsluitende act van Kadepop zondag in Stad. Daarvoor verraste Navarone vriend en vijand met een ongelooflijke stem.

6. Vijf egels in een zak

Een bijzondere vondst in Ten Boer. Daar nemen groep 1 en 2 van basisschool De Huifkar pardoes een zak met vijf egeltjes mee naar binnen! De prikkelbeestjes zijn vandaag ook meteen weer vrijgelaten.



7. Extra karretje

Er rijden sinds kort meer treinen in de spits tussen Groningen en Zwolle, maar dat is niet voor iedereen genoeg. Youri heeft een verzoek aan de NS.

In de trein van Hoogezand naar Groningen is het maandagochtend vertoeven als fabrieksvis.

8. Fietsenstallingen propvol

Niet alleen ín de trein is het druk trouwens. Leon en John hebben een onderonsje op Twitter waarin ze constateren dat het aantal fietsen bij het Hoofdstation uit de hand loopt.

9. Borgbrug-opstopping

En ach, als we het toch hebben over drukte in en om het verkeer...

10. Schwarzenegger uit Bedum

Vlogger Arjan Sturing uit Bedum onderzoekt in een serie documentaires of hij in twee maanden tijd een lichaam kan ontwikkelen als een bodybuilder. De eerst film is nu klaar:

11. Trouwen op Noorderzon

Bianca & Gertjan trouwden op Noorderzon, nog voor de grote drukte overdag en 's avonds. Stephan Keereweer maakte er prachtige platen van.

12. Bank op de fiets

Wie geen auto tot zijn beschikking heeft, kan meubels laten thuisbezorgen of een flinke bakfiets huren. Of... je doet dit:

