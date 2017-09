Nog geen SP-lijst in Appingedam, maar dat komt goed

De SP doet in onze provincie mee met alle gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden. Maar de partij is er nog niet uit wie er op de lijst komen te staan in Appingedam.

Daarom hoort die gemeente bij het rijtje van 15 gemeenten waarvan formeel nog twijfelachtig is of de SP er op de stembiljetten komt te staan. Zondag werd bekend dat het partijbestuur de lokale afdelingen in Hoorn en Rijswijk al had verboden om mee te doen met de raadsverkiezingen.



Westerwolde

Het was overigens al duidelijk dat de SP niet meedoet bij de vervroegde raadsverkiezingen, dit najaar al, in Westerwolde, de fusiegemeente van Vlagtwedde en Bellingwedde.



Poppetjes

Maar in Appingedam bestaat alleen nog twijfel over de poppetjes, zegt SP-bestuurslid Pim Siegers: 'We zijn bij de laatste verkiezingen de grootste partij geworden, dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.'

'We hebben dus veel goede mensen nodig, maar die hebben we ongetwijfeld. We voeren nu gesprekken met kandidaten en we denken dat we straks een goede kandidatenlijst kunnen presenteren.'

'Nu is het moment'

Volgens Siegers is er nog tijd genoeg: 'De verkiezingen zijn in maart en nu is het moment om je lijst samen te stellen. We hebben in de afgelopen weken veel nieuwe leden gekregen en die willen we nog goed leren kennen.'