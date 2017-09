Hoger beroep waardevermindering in november

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft in november twee dagen uitgetrokken voor het hoger beroep over de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied. Dat staat 8 en 9 november op de rol.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

De rechtbank in Assen stelde ruim een jaar geleden de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) in het gelijk. Die eiste dat de waardedaling van alle woningen in het aardbevingsgebied wordt vergoed. De NAM ging vervolgens in hoger beroep. Invloed Volgens het vonnis van de rechter in Assen heeft de gaswinning ook op lange termijn invloed op de woningmarkt in het aardbevingsgebied. De NAM moet daarom nu al de waardevermindering compenseren, aldus het vonnis. Het maakt volgens de rechter niet uit of de woning wel of niet is verkocht. De NAM heeft wel een regeling, maar die geldt alleen voor huizen die mensen ondanks de problemen in het gebied hebben weten te verkopen. Honderdduizend huizen WAG heeft berekend dat het om 100.000 huizen gaat, die door de gaswinning een miljard euro minder waarde zouden geworden. Het proces tegen de NAM is aangespannen namens negenhonderd huiseigenaren en twaalf woningcorporaties. Lees ook: - NAM gaat definitief in hoger beroep tegen uitspraak waardedaling (2015)

