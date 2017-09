Taalschool van start: 'Een jongetje gaf juf meteen een knuffel'

Onze provincie heeft een nieuwe school voor vluchtenlingenkinderen. Maandag werd Taalschool Midden-Groningen geopend.

'De azc-school in Onnen ging dicht en de kinderen moesten een nieuwe plek krijgen', vertelt Gonnie Bijl. Ze was actief als juf op de school in Onnen en kon het niet loslaten dat de kinderen hun taalles zouden verliezen.

'Ze moeten instromen in het reguliere onderwijs, maar dat is nog veel te moeilijk. Ze beheersen het Nederlands nog niet goed genoeg. Er was een plek nodig om ze op te vangen.'

40 tot 50 weken Nederlandse les

Omdat veel van de kinderen in Hoogezand en Slochteren wonen, werd een locatie in Hoogezand opgezet. Zo'n 25 kinderen krijgen daar nu les. 'We gaan uit van 40 tot 50 weken tot ze de basis goed beheersen', zegt Bijl. 'Daarna laten we ze instromen in het reguliere onderwijs. Eerst bij de creatieve vakken en gymnastiek.'

Wethouder Erik Drenth verrichtte maandagochtend de opening. Bij aankomst al zag hij blijdschap bij de kinderen. 'Er kwam en taxi aan. Daar stapte een jongetje uit die meteen juf een knuffel gaf.'

Aansluiting bij regulier onderwijs

Ook ziet hij de waarde van de taalschool om uiteindelijk mee te draaien in het regulier onderwijs. 'Het is lastig om kinderen die verder zijn dan groep 3 mee te trekken het systeem van de klas als ze geen Nederlands spreken. Dan is het eerst een jaar Nederlands leren en dan kunnen ze hier gewoon naar school.'

