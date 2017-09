Politie houdt verdachte aan voor nep-muntjes op Rodermarkt

De politie heeft een inwoner van Roden aangehouden wegens valsemunterij. Dit weekend bleek dat er valse 'ronermarkmuntjes' in de omloop zijn op de Rodermarkt. De politie hield de man in de nacht van zondag op maandag aan.

De muntjes worden gebruikt om bij café's te kunnen betalen. De Ronermark, zoals het muntje officieel heet, kost 2,50 euro.

Eenmansoperatie?

De politie onderzoekt of de nu aangehouden roner in zijn eentje de muntjes vervalste, of dat er nog meer inwoners bij betrokken zijn. De verdachte krijgt van de gemeente een verbiedsverbod voor het centrum van Roden.

Verschillen tussen echte en neppe muntje

De echte Ronermarken zijn verkrijgbaar bij Onder de Linden, De Pompstee, Mo's Cafe, Wapen van Drenthe en de Jaarbeurs van het Noorden. Hier kunnen de munten ook weer uitgegeven worden. Op Facebook beschrijft de politie de verschillen tussen het echte en valse muntje:

Op tijd voor de Rodernacht

De feestweek Rodermarkt duurt tot en met woensdag. Maandagavond is de traditionele Rodernacht. De politie roept mensen op om zich te melden bij de beveiliging als iemand op straat muntjes ter overname aanbiedt.

Lees ook:



- De uitagenda van Groningen, met onder andere de Rodermarkt