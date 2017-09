Dit weekend in Groningen: wijn, straatmuzikanten en kunst slopen

Weer of geen weer: ook dit weekend is er van alles te doen in onze provincie. Dit weekend in Groningen: een gezonde levensstijl, drank, muziek en herdenken. Binnen en buiten.

Tweede Wijnfestival in Groningen

*Hips*. Mag het een glaasje meer zijn? Het Wijnfestival in de stad Groningen beleeft dit weekend zijn tweede editie. De Der Aa-kerk is zaterdag en zondag het podium voor dit evenement, dat net zo veel draait om de gezelligheid als de fijnproeverij. Op beide dagen betaal je vanaf 15.00 uur twintig euro voor de toegang, een proefglas en vijf muntjes waarmee je verschillende wijnen kan drinken. Extra muntjes koop je voor 1,50 euro per stuk. Maar dat een wijntje of een hapje altijd één muntje kost, is niet gezegd...

Met Moti natuurlijk: het Straatmuzikantenfestival

Van het tweede Wijnfestival naar het derde Damster Straatmuzikantenfestival. In Appingedam treden zaterdag twaalf artiesten op, voor zo'n zeven- tot achtduizend mensen. Dat hoopt de organisatie althans, die verder de lippen stijf op elkaar houdt over wie er optreedt. 'Nou vooruit, Moti treedt op. De zanger die wereldberoemd is in Groningen Stad', laat organisator Jan Timmerman nog net los. Dat is trouwens niet zo'n verrassing: die trok ook de voorgaande jaren aardig wat bekijks. De optredens starten tegelijk met de winkeldag om 10:00 uur en eindigen als de winkels sluiten. Vorig jaar maakten we deze reportage:

Leren over leven in Martiniplaza

'Een gezonde maaltijd in de pan, fluitend voor de spiegel en een stressvrije weekplanning.' Dat zijn dingen die je kan meenemen uit het Leef Event in het Martiniplaza, georganiseerd door Gezondheid&Co van het Dagblad van het Noorden. Behalve workshops over een lekker-in-je-vel levensstijl, zijn er negentig kraampjes over gezondheid, activiteiten, ontspanning en 'puur'. Het programma van zaterdag en zondag start om 10.30 uur en kun je bekijken op de website. Een ticket kost zes euro en daarvoor krijg je vast heel wat proefhapjes en drankjes; en wellicht een work-out van Carlos Lens.

Gratis naar het Bevrijdingsmuseum

Na deze zondag is het Bevrijdingsmuseum niet meer te vinden in Stad, maar in Grootegast. De delegatie van Keep Them Rolling betreurt die verhuizing en om erbij stil te staan, rijdt ze met vier of vijf legervoertuigen door de provincie. Om 12:00 uur begint de tocht bij het tankstation aan de Annerweg in Zuidlaren, om vervolgens om 12:30 uur aan te komen in Groningen. Dat is tevens de aanvangstijd van de laatste dag dat je het Bevrijdingsmuseum aan Ulgersmaweg 51 kan bezoeken. Het museum sluit om 16:30 uur. Omdat het de allerlaatste dag is, is de toegang gratis.

Nog één keer Kerstvloed 1717 en dan...

Nog iets dat nog maar één weekend kan: een busrit langs de verschillende monumenten en kunstwerken die zijn gemaakt om de zware stormvloed van 1717 in de provincie te herdenken. De busrit begint zaterdag om 10:30 uur en kost 32,50 euro. Haal je de bus niet, dan is er geen man overboord. Ook met eigen vervoer kun je de Kunstroute met alle kunstwerken en verhalen van de 'Kerstvloed' nog het hele weekend aandoen.

Voor wie een heel lang weekend heeft, wacht daarna nog een toetje. De kunstwerken moeten namelijk ook weer gesloopt worden... te beginnen met het Suzuki-kunstwerk in Warffum, maandagochtend om 9:00 uur.

Goed weekend!

