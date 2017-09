Aardbevingsnieuws september 2017: vertrouwen in CVW verdwenen

Elke maand zet RTV Noord het belangrijkste aardbevingsnieuws van die maand op een rij. In september 2017: het laatste bezoek van minister Henk Kamp en meer.

Organisaties willen van Centrum Veilig Wonen af

De Groninger Bodembeweging wil af van het Centrum Veilig Wonen, dat sinds 2015 over de de huizen(ver)bouw(ingen) in en om het aardbevingsgebied gaat. GBB heeft geen enkel vertrouwen meer in het schadebedrijf in Appingedam, dat onderdeel is van de NAM. 'Het is kwalitatief ver onder de maat. Wij hebben slechte ervaring en de bewoners ook. De NAM bepaalt wat het CVW moet doen.'

Ook Groninger Gasberaad is klaar met het CVW. 'Wij raden het iedereen in het buitengebied ernstig af om op dit moment stappen te zetten richting CVW.' Ze wil opheldering over waarom het versterken van de woningen in het bevingsgebied zo traag gaat. Kamerlid Sandra Beckerman (SP) betwijfelt of het CVW de schadebeoordeling eerlijk doet, ook in de second opinion.

Kamp bezoekt Groningen voor de laatste keer

Inmiddels demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp doet de provincie Groningen een laatste keer aan op 20 september, nadat hij vier jaar lang ging over de aardbevingsportefeuille. Tijdens zijn bezoek zegt Kamp dat er aandacht moet blijven komen voor het bevingsgebied. Ook herhaalt hij dat hij er vertrouwen in heeft dat alle huizen in het aardbevingsgebied binnen vijf jaar versterkt zullen zijn. Twee dagen later schrijft Kamp in een kamerbrief echter dat er te weinig voortgang in de versterkingsoperatie is. Ook zegt hij dat gesprekken over het nieuwe schadeprotocol snel resultaat moeten opleveren.

Zwaarste beving in Haren sinds 2012

Op de dag van Kamps laatste bezoek, 20 september, trilt de Groningse aarde op twee plekken. Er is een beving van 1.6 in Appingedam en een beving van 1.4 in Haren. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het villadorp een beving van die kracht te verduren krijgt. In augustus 2012 was er een trilling van 1.5 op de Schaal van Richter. Verslaggever Goos de Boer in Noord Vandaag die dag: 'Recent zien we ook meer bevingen in Zuidlaren en Hoogezand-Sappemeer. Het is lastig te onderbouwen, maar nu er geen gas wordt gewonnen in Loppersum en meer aan de randen, lijkt dat consequenties te hebben voor de randen van het aardbevingsgebied - en dus ook Haren.

Goos de Boer blikt terug op de periode Kamp en geeft de toelichting over Haren in Noord Vandaag op 20 september, vanaf 1 minuut 50:

Zes miljoen voor scholing aardbevingsgebied

Het kabinet trekt 6,2 miljoen euro uit voor scholing voor banen in het aardbevingsgebied. Het geld wordt gebruikt om werkzoekenden tijdig te scholen in de bouw- en technieksector. De banen die daaruit voort moeten komen, zijn gericht op het herstellen en versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied.

Koning noemt aardbevingen in Troonrede

'De gaswinning is deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd en gaat per 1 oktober verder omlaag. Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.'

Dat zegt koning Willem-Alexander in de jaarlijkse Troonrede. CdK René Paas is blij dat de kwestie in de Troonrede wordt aangehaald, maar verwijst naar het komende regeerakkoord waarin concrete maatregelen en intenties duidelijker worden. In de Miljoenennota wordt de afname van de inkomsten door de lagere gaswinning onderbouwd met cijfers.

In de week van de Troonrede bezoekt de koning onverwacht Groningen, onder andere om te praten over de bevingsproblematiek.

NAM overladen met stuitingsbrieven tegen verjaring

De NAM heeft in enkele weken 2400 stuitingsbrieven ontvangen. Met die brieven kan worden voorkomen dat schade uit het verleden verjaart. Daarbij gaat het om schade van de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge. Die beving met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter was op 16 augustus vijf jaar geleden. De NAM was eerder onduidelijk over verjaring. Mede daarom riep onder andere Hans Alders op om sowieso een stuitingsbrief te sturen.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- NAM mag geen extra gas opslaan bij Langelo



Aardbevingen in september 2017:

- 1 september 22.36 uur: 1.1 in Zandeweer

- 5 september 7.30 uur: 1.3 in Appingedam

- 5 september 8.09 uur: 1.2 in Appingedam

- 6 september 0.08 uur: 1.9 in Tjuchem

- 11 september 4.30 uur: 0.9 in Appingedam

- 14 september 02.02 uur: 0.5 in Zeerijp

- 20 september 05.56 uur: 1.4 in Haren

- 20 september 07.28 uur: 1.6 in Appingedam

- 23 september 21.36 uur: 0.9 in Wagenborgen

- 24 september 20.49 uur: 0.9 in Garmerwolde

- 27 september 06.18 uur: 0.6 in Tjuchem

