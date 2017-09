Lopend Vuur: Ik bestel ook medicijnen via internet

(Foto: Baldbrat, Flickr)

Via internet wordt het steeds makkelijker om medicijnen uit het buitenland te bestellen.Inspectie- en veiligheidsdiensten maken zich daar zorgen over, want het is vaak onduidelijk welke grondstoffen en werkzame stoffen er in die medicijnen zitten.

De NOS bericht vandaag over de jaarlijkse internationale handel in illegale medicijnen. De opbrengst was groter dan ooit: ruim 25 miljoen stuks medicijnen zijn onderschept. De actie werd gevoerd in 123 landen. De onderschepte pakketjes zaten vol met erectiemiddelen, slaapmiddelen en afslankmiddelen. Door in het buitenland te bestellen hoef je niet langs de huisarts.