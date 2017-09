Janine Abbring maakt kans op prijs voor beste interview

Janine Abbring is genomineerd voor de Sonja Barend Award. De prijs is voor het beste tv-interview van het jaar. Ze maakt kans op de prijs door haar interview met de teruggetreden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in Zomergasten.

De oud-presentatrice van RTV Noord krijgt concurrentie van onder andere Wilfried de Jong, die koning Willem-Alexander interviewde. De andere kanshebbers zijn:

-Eva Jinek (interview Patricia Paay in Jinek)

-Jeroen Pauw (interview Diederik Samson in Pauw)

-Het duo Jinek en Pauw (interview met Jan Roos in Pauw & Jinek)

-Stef Biemans (interview met 'Harry' in Americanos)

-Kefah Allush (interview met Joost Prinsen in De Kist)

-Mariëlle Tweebeke (interview met Tunahan Kuzu in Nieuwsuur)

-Matthijs van Nieuwkerk (interview met Thomas Dekker in De Wereld Draait Door)

-Tijs van den Brink (interview met Jeroen Pauw in Adieu God?)

Eind oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Sonja Barend reikt de prijs zelf uit. De winnaar volgt Humberto Tan op, die vorig jaar in RTL Late Night indruk maakte met het gesprek met overlevenden van de aanslagen in Parijs.

