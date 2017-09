Audi rijdt door na ongeluk; voetganger zwaargewond

Niet de witte Audi in kwestie (Foto: Maurice van Gestel/ Flickr CC)

Op de Petrus Campersingel in Stad is zaterdag een auto doorgereden na een ongeluk met een voetganger. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is opgenomen in het UMCG.

De witte Audi botste om zaterdagochtend om 04.50 uur met de voetganger. Volgens de politie heeft de auto schade aan de mistlamp en koplamp aan de voorkant. Alert zijn op witte Audi Na het ongeluk reed de automobilist door in de richting van de JC Kapteynlaan. De politie is op zoek naar meer informatie en getuigen.. Zo zijn er twee fietsers op beveiligingsbeelden te zien. De politie vraagt schadeherstelbedrijven alert te zijn op de witte Audi.