Politie pakt verdachte met zilveren tand die vrouw mishandelde

De politie heeft zondagavond een 41-jarige Groninger opgepakt die verdacht wordt van de mishandeling van een vrouw bij het Sterrrebos aan de Hereweg in de Stad.

Na het geweldsincident ging de politie op zoek naar de verdachte die een opvallende zilveren tand zou hebben. Niet lang daarna werd een man die voldeed aan het signalement opgepakt in de Stad.

Slachtoffer in het ziekenhuis

Het 22-jarige slachtoffer ook afkomstig uit de Stad is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekend.

De verdachte zit vast voor nader verhoor. De politie kan hangende het onderzoek niet meer kwijt over de zaak.