Verzekeraar: 'Zet leger in voor veiligheid chauffeurs'

Transportverzekeraar TVM denkt dat er 'onorthodoxe maatregelen' nodig zijn om vervoerders te beschermen bij de overtocht naar Engeland vanaf Calais. Zo zou het leger de veiligheid van chauffeurs kunnen garanderen.

Maandagochtend werd bekend dat transportbedrijf Reining Kolham stopt met ritten naar Engeland vanwege vluchtelingen die als verstekeling meereizen.

Geweld

Vrachtwagenchauffeurs worden bij de Franse havenstad Calais al een tijdlang veelvuldig blootgesteld aan geweld omdat migranten koste wat kost de overtocht naar Engeland willen maken.

Kostenpost

Behalve dat de veiligheid in het geding is, levert dat ook een flinke kostenpost op voor bedrijven en verzekeraars door schade, vertragingen en extra maatregelen die moeten worden genomen. Ook wordt het steeds moeilijker chauffeurs te vinden die nog wel die kant op willen.

Structurele oplossing

Reining Transport is het eerste Nederlandse transportbedrijf dat stopt met het rijden naar Engeland. Volgens TVM is het financieel gezien niet voor iedere transporteur mogelijk zo'n beslissing te nemen. 'Het is zaak dat er een structurele oplossing komt', aldus een zegsman.

Lees ook:



- Transportbedrijf Reining stopt met ritten naar Engeland om vluchtelingen

- 'Plan gevarengeld voor vrachtwagenchaufeurs is inconsequent'