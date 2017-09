Dode gevonden na woningbrand in Stad

(Foto: De Vries Media)

In een woning aan de Fongersplaats in Groningen is maandag na een brand een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. Of de brand ook de doodsoorzaak is, kan de politie nog niet zeggen.

Het lichaam werd gevonden toen de gealarmeerde brandweer bij het huis aankwam. De brand was toen al gedoofd. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.