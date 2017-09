Alberto Stegeman in hoger beroep tegen uitspraak in Bourtanger rechtszaak

Programmamaker Alberto Stegeman en SBS Broadcasting gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om een uitzending te rectificeren.

In deze uitzending wordt een inwoner van Bourtange weggezet als iemand die de rekening van zijn hoogbejaarde moeder plunderde. Hierdoor is de man en zijn echtgenote geschaad, vond de rechter eerder.

Opgeschort

De rechter in Groningen besliste dat deze uitzending van internet werd verwijderd. Daarnaast zou op een zondag een rectificatietekst op de SBS-zender te zien zijn. Nu het hoger beroep dient, wordt deze uitzending van die rectificatie opgeschort.

'Stegeman op de bres'

In juni bracht SBS6 in het programma 'Stegeman op de bres' een item over de man uit Bourtange. De moeder en de zus van de man riepen de hulp in van Alberto Stegeman. Na het overlijden van de vader van dit gezin verdwenen bedragen en bezittingen.

Moeder en zus deden in 2015 aangifte van verduistering. Justitie seponeerde de zaak in verband met gebrek aan bewijs.

Rolluiken dicht

De inwoner van Bourtange liet vooraf weten dat hij niet op beeld wilde. Hij wilde geen camera's in huis. De vrouw deed de rolluiken demonstratief dicht. Toch werd er stiekem gefilmd. Die beelden zijn later uitgezonden. Zonder toestemming van de man.

Na de uitzending kreeg het paar vanuit hun omgeving kwetsende opmerkingen. De diefstal is niet vastgesteld en door de uitzending is de inwoner aangetast in eer en goede naam, zei de rechter.

Verwijderen

Stegeman vindt dat er een weloverwogen en evenwichtige uitzending is gemaakt. Hij is het dan ook niet eens met de uitspraak van de rechter. De uitzending van het internet halen, daar verzet Stegeman zich niet tegen. 'Daar willen wij wel in tegemoet komen', zei hij eerder. Er is nog geen datum bekend wanneer het hoger beroep dient.

