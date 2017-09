Hoe komt dat schuim in het Winschoterdiep?

In het Winschoterdiep in de stad Groningen ligt her en der schuim op het water. Vooral in de buurt van de Oosterhaven kun je het schuim zien. Maar hoe komt dat?

Tipgever Geesje uit de stad woont aan het water en kijkt er al de hele dag tegenaan. Ze is daarom op onderzoek uitgegaan: 'Het komt gelukkig niet doordat een fabriek iets heeft geloosd, of iets dergelijks. Het heeft te maken met de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg', weet ze. Schuimvorming Sieger Kooijker van waterschap Hunze en Aa's bevestigt dat: 'Ze bouwen een dam vanwege het verdiepte tracé. Dat is ter hoogte van de afgesloten af- en oprit in de Oosterpoort. Daarbij wordt zand gebruikt en in combinatie met water krijg je schuimvorming.' Niet gevaarlijk Volgens Kooijker gaat het om goedgekeurd zand: 'Het vormt geen gevaar voor de omgeving of voor de dieren op het water. Het staat alleen een beetje lelijk. Ze hadden even een scherm moeten gebruiken bij de werkzaamheden. Maar met een beetje regen is het zo weg.' Lees ook: - Afrit Oosterpoort voorgoed afgesloten

