Stadskanaal betaalt tienduizenden euro's voor afwikkeling faillissement TSN

In 2015 voerde TSN-personeel actie in Stadskanaal (Foto: Arnoud Bodde/RTV Noord)

Thuiszorgorganisatie TSN ging in 2016 ter ziele, maar de gemeente Stadskanaal voelt nu de gevolgen van dat faillissement in de portemonnee. De gemeente moet nog zo'n 38.000 euro betalen.

Tussen TSN en de gemeente Stadskanaal bestond er verschil van inzicht over de diensten die TSN aan Stadskanaal factureerde. De gemeente heeft nu een schikking getroffen met de curator die het TSN-faillissement afwikkelt.

'Vanuit Stadskanaal werden er diensten van TSN afgenomen', zegt een woordvoerder namens de gemeente. 'In 2016 was bij beide partijen geen overzicht in de facturatie. Bij TSN bestond het beeld dat wij ze nog veel geld verschuldigd waren, wij dachten dat dit bedrag veel minder hoog was.'

Door een regeling te treffen moet Stadskanaal nu 38.000 euro aan de curator betalen. Daarmee koopt de gemeente haar verplichtingen in het faillissement in één keer af. 'Zo hebben we geen discussie meer over de hoogte van het bedrag.'

