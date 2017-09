Marktkoopman maakt comeback als Johnny Dynamite

Brood, koek en drop. Jarenlang verkocht hij het op de markt in Groningen. Johan Koning uit Kolham. Zes maanden geleden ging hij met pensioen. Niet om achter de geraniums te gaan zitten maar om een nieuwe carrière te beginnen.

Johan noemt zich nu Johnny Dynamite en treedt geregeld op met zijn band The Mystery Men. De dansvloer vol, het dak eraf.



'Ik heb de energie van iemand van twintig', zegt de 71-jarige Johan Koning als hij enthousiast vertelt over zijn nieuwe carrière als rockster. 'We hebben laatst in Steenwijk gespeeld, dat was echt te gek. De dansvloer vol, het dak eraf.'

Je kan het nu wachten

Op de markt in Stad was Koning een kleurrijke marktkoopman. Samen met zijn vrouw verkocht hij er allerlei soorten brood, koek en snoepwaren. Wekelijks was hij te horen op Radio Noord in de vrijdaagse marktrubriek.

'In het begin was het best moeilijk', zegt Johan over zijn pensionering. 'De jongens van de band hoorden dat ik met pensioen was gegaan en belden mij. Je kan het nu wachten, waarom kom je niet bij ons in de band, zeiden ze, ik heb ja gezegd en zodoende ben ik terug in mijn oude vak, zeg maar.'

Tour met Rod Stewart

In de jaren 60 trad Johan Koning al eens jarenlang op als Johnny Dynamite, toen met de band de Weedons. Met succes. 'Dat was echt een geweldige tijd. We hebben het toen vijftien jaar volgehouden en bijna overal wel gespeeld. Hoogtepunt was onze tour samen met Rod Stewart, dat was echt te gek.'

Schier voor de dag komen

Of het met Johnny Dynamite and the Mystery Men ook zo zal lopen betwijfelt Koning. 'We spelen in de eerste plaats voor de 'fun',' vertelt Johnny. 'Maar we krijgen wel steeds meer optredens en we nemen het wel serieus. We repeteren iedere maandag want als je wilt optreden dan moet je ook een beetje schier voor de dag komen.'

Cliff Richard, Buddy Holly en Elvis Presley

Het repertoire van Johnny Dynamite en z'n band bestaat uit covers. 'Eigenlijk allemaal zestiger jaren muziek. Veel liedjes van Cliff Richard, Buddy Holly, Elvis Presley, dat soort muziek. Het belangrijkste voor ons is dat de voetjes van de vloer gaan en dat lukt!'