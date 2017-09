Aanvaller met zilveren tand is tbs'er op onbegeleid verlof

De 41-jarige man die zondag een vrouw mishandelde bij het Sterrebos in Stad is een tbs'er uit de Van Mesdagkliniek.

'Hij wordt verdacht van het plegen van een geweldsmisdrijf tijdens zijn onbegeleid verlof', schrijft de kliniek in een verklaring. 'We zijn erg geschrokken van dit incident en leven mee met het slachtoffer.'

Onderzoek

De Van Mesdagkliniek is inmiddels een onderzoek gestart om te kijken of er 'mogelijk signalen gemist zijn'.

Slachtoffer in het ziekenhuis

Het 22-jarige slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekend.

Seksueel misbruik?

Politiewoordvoerder Robert Jan Valkema laat weten dat de verdachte momenteel verhoord wordt. Ook wordt onderzocht of het slachtoffer seksueel is misbruikt.

Lees ook:

- Politie pakt verdachte met zilveren tand die vrouw mishandelde