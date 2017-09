Primeur voor de RUG: eerste hoogleraar protonentherapie

Stefan Both (Foto: UMCG)

Heel nauwkeurig een tumor bestralen, zonder omliggend weefsel te beschadigen. Dat is het specialisme van hoogleraar klinische fysica Stefan Both. Hij is per 1 september benoemd tot hoogleraar protonentherapie van het UMCG.

Both is de eerste hoogleraar protonentherapie in Nederland en gaat aan de slag in het protonentherapiecentrum in Stad. Protonentherapiecentrum Het UMCG bouwt als een van de eerste centra in Nederland een protonentherapiecentrum, waar patiënten met kanker vanaf eind 2017 een voor Nederland nieuwe bestralingsbehandeling kunnen krijgen. Werking Protonen zijn positief geladen deeltjes, die in beweging worden gebracht door de deeltjesversneller en met elektromagneten naar het bestralingsapparaat worden gestuurd. Met protonentherapie worden tumoren heel gericht bestraald, waardoor minder gezond weefsel beschadigd raakt. Vooral voor kinderen is dit van groot belang.