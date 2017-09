Wereldbazar Winschoten krijgt nieuwe kans

De wereldbazar in Winschoten krijgt een nieuwe kans. De gemeenteraad van Oldambt heeft ingestemd met het verbeterde bestemmingsplan dat wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) aan de gemeente heeft voorgelegd.

De stemming was bijna unaniem: alleen de eenmansfractie van Oldambt Aktief stemde tegen.

Voet-fietspad

Onderdeel van het nieuwe plan is dat er niet direct een voet-fietspad naar de bazar wordt aangelegd. 'Maar we houden er wel ruimte voor vrij. Het is verstandig om eerst eens te kijken hoe het gebouw eruitziet, en of het handiger is om het pad links of rechts om het gebouw neer te leggen', zegt Broekhuizen.

Beperking in wat er verhandeld mag worden

Tevens wordt in het nieuwe plan expliciet aangegeven dat er geen outlet in de nieuwe wereldbazar mag komen. 'Er mag dus geen zogenoemd Factory Outlet Center op de plek komen', zegt de wethouder.

Daarnaast heeft Broekhuizen laten optekenen wat er wél in de wereldbazar mag komen. Zo is er ruimte voor maximaal dertig procent aan exotische en oosterse producten, met daarnaast ook nog eens dertig procent aan exotische of oosterse etenswaren. Er is verder ruimte voor tien procent aan ambachtelijke of handgemaakte producten en dertig procent aan souvenirs.

