'Wat bezielt mensen om zich zo in te zetten voor een goddelijk lichaam?' Op die vraag wil Bedumer Arjan Sturing het antwoord geven in zijn online documentaireserie 'Muscle Fever'.

Zelf heeft hij inmiddels de smaak van bodybuilding te pakken gekregen. De documentaire gaat daarom ook over zijn eigen strijd om spieren te kweken. Al is er nog werk aan de winkel. 'Bij mij thuis in de spiegel lijkt het indrukwekkender. Het is misschien nog niet zichtbaar, maar in mijn hoofd ben ik al een bodybuilder.'

'Het is echt een levensstijl'

Sturing (24) is van huis uit muzikant, ging vloggen en kwam zo op het idee om een documentaire te maken. 'En het onderwerp bodybuilden spreekt mij al mijn hele leven aan. Juist wat mensen ertoe drijft om zo ver te gaan, om hun lichaam zo ver te pushen. Het is echt een levensstijl, waar je veel dingen voor moet laten.'

'Ik heb de smaak nu te pakken. Het is een mentaal spelletje. Je pusht jezelf tot een bepaalde grens en een week later ga je daar overheen. En weer een week later opnieuw. Dat werkt verslavend.'

'Het allerergste vind ik het eten'

'Net als een echte bodybuilder heb ik ook wel dingen moeten laten om te komen waar ik nu ben. En dat is me eigenlijk best wel dierbaar. Geen alcohol, niet roken. Maar het allerergste vind ik het eten. Want je moet ontzettend veel eten, tot aan misselijkheid toe. Anders heeft het sporten weinig zin. Je moet vooral veel eiwitten, ijzers en koolhydraten eten. Daarvoor kan je best wel lekkere dingen eten, maar de hoeveelheid is vaak niet weg te krijgen.'

'Zoektocht naar mezelf'

Zijn documentaire noemt Sturing 'een zoektocht voor mezelf'. 'Hoe ver kan ik gaan en hoe ver kan ik komen? En ik vind het jammer dat het fenomeen bodybuilding zo'n slechte naam heeft. Ook zonder anabolen kan je een mooi lichaam krijgen. Ik heb er voor mezelf wel over nagedacht, ik ga dat niet doen. Ook zonder dat spul kan je er goed afgetraind uitzien.'

Bekijk hier de eerste aflevering: