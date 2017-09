Ruim baan voor de snoek bij het Paterswoldsemeer

Een paaiplek voor onder meer de snoek, de zeelt en andere vissoorten. Het wordt aangelegd bij het Paterwoldsemeer en de Hoornsedijk. Het gaat om een gebied van een hectare.

Waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap en de provincie gaan de paaiplek aanleggen. Dat gebeurt vlak bij poldermolen De Helper. Tussen het meer en de naastgelegen polder wordt een verbinding gemaakt. Het wordt een plas-drasgebied.

'We graven het af tot een meter diep. De sloten maken we breder en er komt hier en daar riet. Dat zijn omstandigheden waarin veel vissoorten zich thuisvoelen', zegt projectleider Marion Meijer van Noorderzijlvest.

Hopen op bevers en otters

Het water in de paaiplek staat even hoog als in het meer. Tussen de polder en het meer wordt een slootje gegraven. In het fietspad dat er ligt komt een brug van zo'n zes meter lengte. Meijer: 'We hopen dat ook bevers en otters dit gebied gaan vinden.'

Schoner water

'Deze paaiplek is een van de maatregelen die we nemen om het water in het meer schoner te maken,' zegt waterschapsbestuurder Carla Alma. 'Het water stroomt vanuit het meer in deze paaiplek. Het riet zuivert het water en schoon water stroomt terug in het meer.'

'Stadjers recreëren hier'

Alma: 'Het Paterswoldsemeer ligt vlak bij de stad. Daar wonen tweehonderduizend mensen. Velen daarvan recreëren hier. Die mensen willen dat het water in het meer schoon is. Deze paaiplek is een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen. Schoon water is een van de opdrachten voor ons waterschap.'

De werkzaamheden voor de paaiplek beginnen in 2018.

