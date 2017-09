Monumenteneigenaren hekelen lakse houding gemeenten

De Fraeylemaborg in Slochteren (Foto: Martijn Gijsbertsen)

Verbijsterend. Zo noemt de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren (VGME) de lakse wijze waarop een deel van de gemeenten in het aardbevingsgebied omgaat met beeldbepalende en karakteristieke panden.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders heeft gemeenten enige tijd geleden opgeroepen om deze panden te inventariseren, maar daar is lang niet in alle gevallen gehoor aan gegeven.

Trotsheid

Dat stoort de monumenteneigenaren. 'We zijn verbijsterd dat gemeenten zo weinig blijk geven van hun trotsheid en het belang om cultureel erfgoed te koesteren. Hier moet echt een andere manier van denken en handelen komen,' zegt de vereniging in een verklaring.

De betrokken gemeenten worden nu benaderd en gemaand om haast te maken met de inventarisatie: 'Want als er geen duidelijke beschermde status is, is er te veel vrijheid om af te zien van erfgoedwaardige oplossingen. Zelfs de mogelijkheid voor sloop wordt hierdoor op een kier gezet.'

Erfgoedplan

Recent hebben Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en de gemeenten een erfgoedloket ingesteld. Dat is inmiddels ook besproken met de monumenteneigenaren, maar die zijn hier niet geheel tevreden mee.

Zij maken zich zorgen over panden die niet officieel zijn erkend als monument. 'Beeldbepalende en karakteristieke panden hebben geen wettelijk geregelde beschermde status, zoals die voor gemeentelijke- en rijksmonumenten geldt. Voor onze vereniging is dit een doorn in het oog.'

