VVD Oldambt: extra kosten kunstgrasveld WVV 'buitenproportioneel'

De VVD in de gemeente Oldambt heeft grote moeite met de uit de hand gelopen kosten voor het kunstgrasveld van WVV. Het veld heeft 600.000 euro gekost, terwijl de gemeenteraad van Oldambt er slechts 400.000 voor had uitgetrokken.

Extra kosten

Raadslid Hiltsje Rijlaarsdam (VVD) noemt de extra kosten 'buitenproportioneel'. 'Als raad hebben we aangegeven dat de kosten van het veld 400.000 euro mochten bedragen. Dat was al vrij genereus, omdat zo'n veld in principe voor 250.000 kan worden aangelegd. Maar nu geeft de wethouder vijftig procent meer uit dan we hebben toegestaan. Dat vinden wij niet kunnen.'

Precedentwerking

Verder is Rijlaarsdam bang dat andere verenigingen die een kunstgrasveld willen straks ook bij de gemeente aankloppen voor een bijdrage. 'Ik heb al gehoord dat in de dorpen Oostwold en Midwolda naar WVV gekeken wordt met de gedachte: 'Dat willen wij ook'.'

'Bedrag was nog niet duidelijk'

Ook verantwoordelijk wethouder Kees Swagerman (SP) weet nog niet precies hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zo veel extra geld is uitgegeven. 'Wel weten we dat er in de aanloop naar de aanbesteding een aantal dingen is aangepast. En ook hebben we, met het oog op de ophef rond de rubberen korrels op kunstgrasvelden, ervoor gekozen geen risico te lopen. Ook dat is, net als extra regelgeving van de KNVB, kostenverhogend geweest.'

Dwingende redenen

De wethouder is niet bang voor de precedentwerking die raadslid Rijlaarsdam aanstipt. 'Als bijvoorbeeld de hockeyclub ook een nieuw kunstgrasveld wil, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Net als andere clubs. Maar dan moeten er wel dwingende redenen zijn om daartoe over te gaan.'

En die dwingende redenen waren er bij WVV, volgens Swagerman. 'Een heel grote ledengroei, zwaarbespeelde velden en scholen die er gebruik van maken. Daar lag een heel goede gedachte achter. Bij andere clubs moeten we dat nog maar zien'.

Met 6-0 gewonnen

Burgemeester Pieter Smit plaatste de hoge kosten van het kunstgrasveld maandagavond tijdens de raadsvergadering overigens nog even in een heel ander perspectief. 'Het veld is dusdanig succesvol dat WVV zondag met 6-0 heeft gewonnen', wist hij te vertellen.

