Een superdrone op waterstof: sneller, verder en langer vliegen

Een nieuwe generatie drones, die met waterstof als brandstof verder, langer en sneller kunnen vliegen. Volgens de Holthausen Groep uit Hoogezand zullen we ze over niet al te lange tijd in de lucht zien.

Veel meer dan een minuut of twintig blijven de huidige drones niet in de lucht. Een drone die op waterstof vliegt kan het veel langer volhouden. Een uur mag geen probleem zijn en zelfs twee uur is haalbaar, zegt Rik Ruiter van Holthausen Groep.

Waterstofspecialist

DroneHub GAE (Groningen Airport Eelde) heeft Holthausen gevraagd mee te helpen een prototype van de waterstofdrone te ontwikkelen. Holthausen heeft al veel ervaring opgedaan met waterstof als brandstof voor bijvoorbeeld bussen en veegauto's. DroneHub GAE ontwikkelt drones voor civiele toepassingen zoals de landbouw en inspecties van bijvoorbeeld gebouwen.

Accu snel leeg

'De inzet van drones gaat in rap tempo. De huidige typen hebben echter één groot nadeel: de accu is snel leeg', zegt Ruiter. 'Het bereik en de vluchtduur zijn dus twee obstakels. Wij werken aan verlenging van de vliegafstand, de range extension. Daar is waterstof de brandstof voor, denken wij.'

Medicijnbezorging

Langer en verder kunnen vliegen vergroot de mogelijkheden voor toepassing van drones in precisielandbouw, inspecties van windmolenparken op zee en pakketbezorging. De noordelijke medische wereld is geïnteresseerd in bezorging van noodmedicatie op verderweggelegen plekken zoals de Waddeneilanden.

Wij werken aan verlenging van de vliegafstand. Daar is waterstof de brandstof voor Rik Ruiter - Holthausen Groep

Lichte tanks

Voordat de waterstofdrone daadwerkelijk de lucht in gaat is er nog wel onderzoek nodig, weten ze bij Holthausen. 'Tot nog toe hielden we ons bezig met zware voertuigen op waterstof, nu moeten we de waterstoftanks zo licht mogelijk maken. Dat vraagt veel van het ontwerp en er hangt zeker een prijskaartje aan.' Wat het allemaal gaat kosten moet nog blijken, aldus Ruiter.

Snel tanken

Niet alleen de vliegcapaciteiten van een waterstofdrone zijn groter dan die van de bestaande typen, voltanken kan ook sneller. Waar het laden voorheen één tot twee uur kostte, kan een waterstofdrone nu in slechts drie minuten worden volgetankt.

Veelbelovend

Dat het kán, daar is Ruiter van overtuigd. 'We hebben bij wijze van proef al een waterstofdrone geprobeerd en getest. Dat was veelbelovend. Dat vroege prototype heeft gevlogen.'

Een drone op waterstof kun je in drie minuten voltanken Rik Ruiter

Werkgelegenheid

De provincie Drenthe wil van Groningen Airport Eelde een centrum voor drone-ontwikkeling en -toepassing maken. Daarvoor heeft de provincie de DroneHub GAE opgezet, een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Volgens de Drentse gedeputeerde Henk Brink barste de dronesector van de dynamiek: 'Als we ontwikkelingen in de sector nu stimuleren, zorgt dat in de toekomst voor werkgelegenheid.'

Waterstof als brandstof. Hoe zit dat?

Een waterstofdrone gebruikt geen batterij, maar een brandstofcel als energiebron. In de cel reageert waterstof met zuurstof. Bij die reactie komt behalve water ook elektriciteit vrij. Die zorgt voor aandrijving van de elektromotoren van de dronepropellors. Het proces is superschoon: Het enige restproduct is waterdamp.

Andere NoordZaken-artikelen lezen? Dat kan hier.