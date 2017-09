'Overal zit tegenwoordig pompoen in: Babyvoeding, salades en soep'

De markt voor pompoenen is sterk aan het groeien. Dat zegt bedrijfsleider Philip Kramer van de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl.

Babyvoeding

'Overal zit tegenwoordig pompoen in', zegt Kramer. 'Babyvoeding, salades, soep, noem maar op'.

Oranjegevoel

Bij de proefboerderij zelf liggen enkel hectares vol met de helder oranje gekleurde groente. 'De laatste twee weken sterft het loof af', zegt Kramer, 'en dan komt de mooie oranje kleur van de pompoenen naar boven. Het oranjegevoel van Nederland'.

Behoedzaam

Een groepje Poolse werknemers is bezig zijn pompoenen te verzamelen. Ze worden behoedzaam in grote houten kisten gelegd.

Haarscheurtjes

Per hectare worden 25- tot 30.000 pompoenen geoogst. Omdat die pompoenen her en der op de grond liggen kan dat niet met machines, maar worden ze handmatig verzameld. Dat moet heel voorzichtig gebeuren. Kramer: 'Ze mogen geen haarscheurtjes vertonen, want dan beginnen ze daar te schimmelen en te rotten'.

Biologisch

Daarom zijn pompoenen met name interessant voor biologische boeren. Het is een arbeidsintensief gewas, en dat moet ook in de prijs tot uitdrukking komen. Consumenten zijn volgens Kramer bereid meer te betalen voor biologische producten.

Kale pompoen

En staat er bij Kramer zelf pompoen op het menu? 'Ik eet graag pompoensoep, maar gewoon kale pompoen ben ik niet zo dol op. Dan moet het wel lekker gemaakt worden'.