Europapark-bewoners moeten meer gaan bewegen in eigen wijk

Het Europapark in de stad Groningen moet zo worden ingericht dat het bewoners uitnodigt om te gaan sporten. Dat willen de gemeente, bewoners, de Hanzehogeschool en bedrijven in het gebied.

De Hanzehogeschool heeft inmiddels een Europese subsidie gekregen voor het project Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL), waarbij het Europapark de pilot wordt.

Samenwerking

COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europeanen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Vijf Europese steden werken samen; het project begint in Groningen.

Activeren

Het Europark krijgt mogelijk wandelroutes door de buurt of openbare sporttoestellen. Hoe het er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De buurt en bedrijven denken daarover mee. Fitnesscentrum Plaza Sportiva wil bijvoorbeeld bekijken hoe bewoners geactiveerd kunnen worden; ingenieursbureau SWECO denkt na over de inrichting.

Buitenland

De andere vier steden (Malaga, Odense, Lissabon en Kaunas) ontwikkelen ook plannen voor een actieve en gezonde leefstijl. Zo richt Malaga zich op het stimuleren van ouderen via fitness. De totale subsidie voor het project is bijna een miljoen euro.