Modderman voor de achtste keer lijsttrekker

Engel Modderman zal bij de komende gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Oldambt weer lijsttrekker zijn voor de Verenigde Communistische Partij (VCP).

Tijdens de laatste partijvergadering viel de keuze weer op Modderman.

Barricaden beklimmen

Het is de achtste keer in de zijn 36-jarige politieke carrière dat Modderman tot lijsttrekker wordt verkozen. 'Ik heb er zin in, het is prachtig werk en ik vind het geweldig om samen met mijn partijgenoten iets voor de Oldambtsters te kunnen betekenen. We zijn er klaar voor en staan in de startblokken om ons ook voor de komende vier jaar weer voor alle burgers in onze gemeente in te zetten. Als het nodig is beklimmen we de barricaden', zegt Modderman enthousiast.

De VCP zal eind oktober met de campagne beginnen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.