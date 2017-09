Mariniers kunnen zich weinig herinneren van bestorming gekaapte trein

(Foto: RTV Drenthe)

De twee mariniers die maandag voor de rechtbank in Den Haag getuigden over de beëindiging van de treinkaping in De Punt in 1977, zeggen zich er weinig meer van te herinneren. De twee getuigden onherkenbaar en waren alleen zichtbaar voor de rechters.

De marinier met de codenaam 5D zei op een groot aantal vragen van de drie rechters en van advocaat Liesbeth Zegveld te twijfelen of het niet te weten. En marinier 5G noemde de ondervraging 'een farce'.

Opdracht 5D bemoeide zich naar eigen zeggen alleen met zijn eigen opdracht. En dat was na de inval in de trein de tussenruimte tussen twee coupés veilig te stellen. Hij vermoedt dat hij zelf als eerste is ingestapt nadat zijn aanvalsgroep de treindeur op had geblazen. Maar wat hij daarna precies deed, kon hij niet goed navertellen. Wel kan het zo zijn geweest - maar ook dat wist hij niet zo zeker meer - dat hij heeft geschoten op de toiletdeur. Waarom werd niet duidelijk maar 'er zou een dreiging naar buiten kunnen komen'. Het was niet zijn opdracht om op de deur te schieten maar het gebeurde. Niet aan boord Marinier 5G zat in de groep die als eerste naar binnen ging, aan de kop van de trein. Maar zelf stapte hij niet aan boord, omdat hij eerst een gewonde collega ging helpen. De beschuldigingen van excecuties werpt hij verre van zich. 'We waren serieuze mensen en hadden als doel mensen er veilig uit te halen.' 5G zei dat hij ook het liefst wilde dat de negen kapers levend waren gearresteerd. Zes van hen kwamen om tijdens de bestorming, evenals twee treinreizigers. Beschoten De marinier werd vlak bij de trein naar eigen zeggen beschoten door een kaper die later omkwam, Max Papilaya. Hij herkende hem van de foto´s van de kapers die de mariniers vooraf tot 'in den treure' te zien hadden gekregen. Proces tegen de Staat De nabestaanden van Papilaya hebben samen met die van de omgekomen vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja een proces aangespannen tegen de Staat vanwege mogelijk onrechtmatig handelen tijdens de bevrijding. De twee zouden al gewond en weerloos op de grond hebben gelegen toen ze werden gedood.

Lees ook: - Wat gebeurde er precies bij het einde van de treinkaping in De Punt?

- Staat mag niet in beroep vanwege verjaring De Punt

- Verhoor mariniers treinkaping De Punt wordt afgeschermd