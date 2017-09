Ter Apeler bedrijf Witec verhuist definitief naar Stadskanaal

Het fijnmechanische bedrijf Witec uit Ter Apel verhuist naar Stadskanaal. Dat maakte burgemeester Baukje Galama maandagavond tijdens de raadsvergadering bekend.

Onder fijnmechanica wordt verstaan de productie precisiemachines met ingebouwde meet- en controlemechanismes.

Uitgroeimogelijkheden

'Dit is mooi nieuws voor onze gemeente en de regio', zei Galama. 'Het is een bedrijf dat in Stadskanaal haar hoofdkantoor wil vestigen. Witec wil met zo'n 50 mensen in Stadskanaal gaan werken, maar dat kan uitgroeien tot 100 werknemers.'

Samenwerking

Volgens Galama gaf voor Witec de goede samenwerking met de gemeente Stadskanaal de doorslag. 'Korte lijnen, een goede samenwerking en het meest ideale vastgoedobject maakte ons voor Witec erg interessant. Mooi dat dit bedrijf in de regio blijft.'

Verwachting

Witec gaat zich vestigen in het voormalige pand van Schuitema Furniture, dat in 2013 ter ziele ging. Ruim vier jaar later vestigt zich er dus weer een bedrijf in het pand.

Dat Witec naar Stadskanaal zou verhuizen, lag in de lijn der verwachting. Directeur Eric Vos liet in juli tegenover RTV Noord weten over deze verhuizing na te denken.

Lees ook:

Witec overweegt verhuizing van Ter Apel naar Stadskanaal