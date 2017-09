Onnenstaete moet eind oktober in oude staat zijn hersteld

Vluchtelingen arriveren in 2014 bij AZC Onnen (Foto: FPS / Jos Schuurman)

De gebouwen van het voormalige AZC in Onnen moeten uiterlijk 27 oktober zijn verwijderd van de Onnenstaete. De gemeente Haren heeft een brief over de ontmanteling van het AZC gestuurd naar de inwoners van Onnen.

Deadline op 27 oktober

Coalitiepartij D66 stelde eerder al vragen over de ontmanteling van het voormalige AZC in Onnen. Volgens de democraten was de ontruimingstermijn al op 7 september verstreken. De gemeente geeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu tot 27 oktober de kans. De afgelopen drie jaar werd recreatieterrein Onnenstaete gebruikt als een asielzoekerscentrum.

1 oktober lukt niet

De gemeente had met zowel de eigenaar van Onnenstaete als het COA afgesproken dat alle nog aanwezige gebouwen, zoals chalets, caravans en kantoorunits, per 1 oktober verwijderd zouden zijn. Toen bleek dat die datum niet haalbaar zou zijn is de termijn opgeschoven naar 27 oktober.

Als Onnenstaete na 27 oktober niet is opgeleverd in de oude staat, als een recreatieterrein, dan neemt de gemeente Haren de ontruiming over. De kosten die daarmee gepaard gaan komen voor rekening van het COA en de eigenaar van Onnensaete.

