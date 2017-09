Cereswijk krijgt langverwacht wijkcentrum

Het huidige, verouderde wijkcentrum (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Het Ceresdorp in Musselkanaal krijgt eindelijk haar multifunctionele accomodatie (MFA). De wijk wacht al jaren op deze voorziening, maar de raad van Stadskanaal stemt in met het voorstel om de verschillende voorzieningen in het voormalige schoolgebouw De Meander te huisvesten.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

Wel zijn er kritische geluiden over de financiering van het gebouw. De gemeente Stadskanaal, stichting Welstad en scholengroep OPRON stellen bijna een miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing, maar de gemeente hoopt haar bijdrage middels zogenaamde LEADER-gelden - een Europees subsidieprogramma - te voldoen. Bedenkingen Volgens D66-raadslid Klaas Pals kan de gemeente er niet klakkeloos vanuit gaan dat de subsidie via LEADER wordt binnengehaald. Maar de rest van de raad wuift die bedenkingen weg. Ook zetten D66, PvdA en Gemeentebelangen hun vraagtekens bij de betrokkenheid van omwonenden bij het plan. Eerder uitten inwoners van de Cereswijk hun bedenkingen. 'Heeft u goed de toekomstige gebruikers in de ogen gekeken en hun wensen aangehoord?', vraagt Pals zich af. Wethouder: 'Breed gedragen' Wethouder Francis Boen geeft aan dat bij de uitvoering van de verbouwing er voldoende gesproken gaat worden met bewoners, zodat het MFA breed gedragen zal worden. Hier gaat de raad mee akkoord. Lees ook: - Kritiek op nieuw wijkcentrum Cereswijk: 'Te veel faciliteiten in één gebouw'

- Ceresdorp Musselkanaal krijgt een nieuw wijkcentrum

- Nieuw buurthuis en school laten weer op zich wachten