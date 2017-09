Lopsters moeten gescheiden afval ook gescheiden betalen

De gemeente Groningen zet een streep door de manier waarop de gemeente Loppersum vanaf 2018 de afvalstoffenheffing wil innen.

Vanaf begin volgend jaar gaan de inwoners van Loppersum per kilo afval betalen (Diftar). Ze zouden daarvoor één keer per jaar een rekening krijgen met daarop een vast bedrag van 125 euro en een voorschot op de hoeveelheid afval die ze inleveren, het variabele bedrag.

Juridisch niet mogelijk

Volgens de gemeente Groningen, die de bedragen voor Loppersum int, is deze manier van innen juridisch gezien niet mogelijk. Een voorschot mag namelijk niet op hetzelfde aanslagbiljet staan als het vaste bedrag.

Wethouder Bé Schollema stelt daarom voor om het voorschot een jaar later te innen. Maar dit plan stuit op verzet van de oppositiepartijen VVD, D66/Gemeentebelangen, Loppersum Vooruit en de PvdA.

Betalingsproblemen

'Hier hebben we destijds niet als raad mee ingestemd', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje. 'Vooral voor mensen met een klein inkomen of een uitkering is het risico groot dat zij betalingsproblemen krijgen, doordat ze achteraf met een rekening worden geconfronteerd', zegt Hans Warink van Loppersum Vooruit.

Wethouder Schollema gaat kijken hoe de gemeente inwoners kan helpen als er betalingsproblemen dreigen te bestaan. En wijst de raad erop dat als die niet met het voorstel instemt, er dan een extra aanslagbiljet moet komen. Kosten: honderdduizend euro. 'Het is dus kiezen tussen twee kwaden', zegt Schollema.

Diftar uitstellen

De VVD, D66/Gemeentebelangen en Loppersum Vooruit gaan nog een stap verder en vinden dat het gemeentebestuur de invoering van Diftar moet uitstellen.

In een motie schrijven de partijen dat wethouder Schollema eerst moet onderzoeken wat de kansen en bedreigingen zijn van het voortzetten van Diftar als Loppersum samengaat met Delfzijl en Appingedam. De twee beoogde fusiegemeenten hebben namelijk in het verleden besloten om Diftar niet in te voeren.

Geen steun

Wethouder Schollema voelt daar weinig voor. 'Volgens mij is het gewoon een goed systeem.' Schollema wordt daarbij gesteund door het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks. Zij stemmen tegen de motie.

De voltallige gemeenteraad heeft wel met het voorstel van Schollema ingestemd om de afvalstoffenheffing in twee keer te innen. Dus gaan de Lopsters niet alleen hun afval gescheiden aanleveren, maar ook gescheiden betalen.

