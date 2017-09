Handtekening wethouder Sloot zorgt niet voor koerswijziging herindeling

De handtekening van wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) onder een VVD-brief die pleit voor een samenvoeging met Tynaarlo zorgt niet voor een koerswijziging rondom de gemeentelijke herindeling in Haren. Dat heeft wethouder Michiel Verbeek (D66) laten weten na vragen van de VVD.

VVD brandbrief

De VVD stelde vragen naar aanleiding van een brandbrief van de eigen achterban. De brief maakt korte metten met het herindelingsstandpunt van de Harener VVD-fractie. De lokale afdeling is namelijk voor een herindeling met de stad Groningen. De 85 ondertekenaars, allen VVD'ers of oud-VVD'ers, zijn tegen dat standpunt.

Mariska Sloot is voormalig lid van de VVD en ondertekende in die hoedanigheid de brief ook. Haar huidige partij, Gezond Verstand Haren, is tegen een herindeling met Groningen.

Koerswijziging van college?

Waar de ondertekenaars tegen een samenvoeging met Groningen zijn, daar zien ze wel een toekomst voor een gemeentelijke samenvoeging met het Drentse Tynaarlo. VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs vroeg zich daarom af of het huidige Harener college een andere koers heeft ingezet. Namelijk een eventuele samenvoeging met Tynaarlo bewerkstelligen en het plan voor een zelfstandig Haren te laten varen.

College heeft geen ander standpunt

Volgens wethouder Verbeek is dat niet het geval. 'Het standpunt van het college is niet anders. Wij gaan gewoon door met de uitvoering van Beter Haren.' Dat plan moet namelijk een zelfstandig Haren bewerkstelligen. Mariska Sloot reageerde zelf niet op de kwestie.

Het vervolg van de herindeling

Op dit moment buigt de Raad van State zich over het herindelingsdossier. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een gemeentelijke fusie van Groningen, Haren en Ten Boer. Het is uiteindelijke aan de Eerste en Tweede Kamer om een definitief besluit te nemen over de herindeling. Het is nog niet bekend wanneer dat besluit genomen gaat worden.

De gemeente Haren moet zich tegen haar wil in samenvoegen met Groningen en Ten Boer. Er is geen meerderheid voor die fusie in Haren. De provincie wil dat de fusie er wel komt.

