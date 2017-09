Kamp: 'Onderzoek geologen leverde geen nieuwe inzichten op'

Minister Kamp van Economische Zaken ziet 'geen reden' om het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) contact te laten opnemen met de twee geologen die vorige maand stelden dat de kans zeventien procent is dat er een nieuwe aardbeving komt, in kracht vergelijkbaar met de beving bij Huizinge in 2012.

Dat antwoordt Kamp op Kamervragen van Sandra Beckerman van de SP.

'Al in juli 2016 bekend bij SodM'

'Ik zie geen reden om SodM te vragen om 'met de meest gezwinde spoed' contact

op te nemen met de onderzoekers. Ik begrijp dat zij bekend zijn met deze onderzoekers en van tijd tot tijd met hen in contact staan. De aanpak van beide onderzoekers was al in juli 2016 gepubliceerd en bij SodM bekend. Bovendien heeft het onderzoek geen wezenlijke nieuwe of andere inzichten opgeleverd ten aanzien van de seismiciteit in Groningen', schrijft Kamp in zijn antwoord.

3.6 op de schaal van Richter

Geologen David Dempsey uit Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse Jenny Suckale schreven in vakblad Geophysical Research Letters over de kans op een vergelijkbare beving als die bij Huizinge. Die was met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter de zwaarste ooit in onze provincie gemeten, op 16 augustus 2012.

