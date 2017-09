Huizen op terrein Avebe krijgen een woonbestemming

De burgerwoningen aan de Klaas Nieboerweg in Foxhol krijgen een woonbestemming. De huizen grenzen aan het bedrijventerrein van Avebe. De aardappelverwerker zegt hierdoor twee miljoen euro schade op te lopen.

Unaniem

De gemeente, Avebe en de bewoners hebben meer dan 25 jaar gesteggeld over dit onderwerp. De gemeente is dan ook blij dat de raad unaniem is over het predicaat 'woonbestemming' voor de huizen.



Minder geluid maken

Doordat de huizen nu een woonbestemming krijgen, verandert er onder andere wat in de geluidswetgeving. Rondom woningen met een woonbestemming mag minder decibel geproduceerd worden.



'Grote domper'

De twee miljoen schade die Avebe denkt op te lopen, heeft hiermee te maken. De tien hectare braakliggende grond op het terrein zou verkocht worden voor industrie. Maar dat maakt nu het bestemmingsplan is gewijzigd, te veel lawaai. 'Per vijf hectare grond die niet verkocht is aan industrie, krijgen we één miljoen minder opbrengst', zegt André Gaastra, de advocaat van het bedrijf. 'Een grote domper.'



Geven en nemen

'Het is voor beide partijen een beetje geven en nemen', zegt wethouder José van Schie van Hoogezand-Sappemeer. Hiermee doelt de wethouder er onder meer op dat de bewoners en het bedrijf wat toe moeten geven qua geluidsnormen.

Zo mag het aardappelverwerkingsbedrijf tien decibel meer geluid maken, namelijk zestig decibel. Dit is te vergelijken met een normale conversatie of bijvoorbeeld een wasmachine. De bewoners van de huizen vinden dit te veel.



Compensatie

De gemeente wil over de boeg komen met drie ton compensatie richting Avebe. Maar dat vindt het bedrijf niet voldoende. 'Wanneer we het terrein wel gebruiken waarvoor het bedoeld is, kost ons dat zeven ton om onder meer geluidsschermen te plaatsen', zegt Gaastra.

Over vervolgstappen kan hij nog niks zeggen. 'Daar gaan we ons nu op beraden.'