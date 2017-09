Musselkanaal mag blijven hopen op overname De Horsten

Dorpsbelangen Musselkanaal houdt nog altijd hoop op het overnemen van zwembad De Horsten. De gemeenteraad van Stadskanaal stemt in met een haalbaarheidsanalyse naar openhouden van de drie zwembaden in de gemeente.

Een van de opties in de haalbaarheidsanalyse is de dorpscoöperatie waar het dorp aan werkt. Een aantal raadspartijen wil wel dat wethouder Francis Boen (PvdA) duidelijkheid schept aan Dorpsbelangen Musselkanaal. 'De onzekerheid die voorzitter Ben Schomaker had, is niet goed voor de continuïteit', zegt Gert Jan Boels (CDA). Die mening is Gerrie Kremer (SP) ook toegedaan.

Burgemeester grijpt in

Boen tracht die onzekerheid in zijn beantwoording weg te nemen, maar er ontstaat ruis op de lijn. Het betoog van de wethouder roept meer vragen op dan antwoorden en burgemeester Baukje Galama grijpt als voorzitter van de raad in. Zij legt uit dat Musselkanaal nog hoop mag houden.

Ze refereert daarbij aan het gesprek dat Galama, Boen en wethouder Peter Gelling afgelopen week hadden met Dorpsbelangen Musselkanaal. Het herhalen van die afspraken stelt de raad gerust.

Grote wens van het dorp

Het haalbaarheidsonderzoek komt er. Kosten: 25.000 euro. Maar belangrijker voor Musselkanaal: het mag blijven hopen dat het vanaf 1 januari 2018 de exploitatie van zwembad De Horsten overneemt. En dat is een grote wens van het dorp.

'We zijn erg blij', zegt voorzitter Ben Schomaker van Dorpsbelangen. 'Het moet nu ook doorgaan. We houden geen rekening met een ander scenario. Ons plan is in eerste fase klaar, de tweede en derde fase van het plan werken we de komende tijd uit. Hopelijk krijgen we die kans.'

Vóór 1 november zal de gemeente Stadskanaal Schomaker en consorten duidelijkheid geven, zo belooft Boen ten overstaan van de raad.

