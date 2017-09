'Zelfs voor één euro wil niemand die bibliotheek hebben'

De oude bibliotheek in Winschoten is ten dode opgeschreven. De sloop van het pand is onderdeel van een groter plan om de binnenstad van Winschoten aantrekkelijker te maken voor het Winschoter publiek en tegelijk werkplekken voor ambtenaren te creëren.

De gemeenteraad van Winschoten stemde er maandagavond mee in dat het plan hiervoor verder uitgewerkt gaat worden.

De sloop van de bibliotheek moet de verpaupering van de Winschoter binnenstad tegengaan. In het plan om de binnenstad te verfraaien wordt de huidige HEMA verbouwd tot een gelijkvloerse winkel. Hiervoor 'ruilt' de HEMA de verdieping die het nu nog heeft met het pand van Kijkshop, dat op dit moment achter het warenhuis zit.

Met het plan wil de gemeente Oldambt elfhonderd vierkante meter minder ruimte geven aan detailhandel in de molenstad.

Werkplekken voor ambtenaren

Hierdoor ontstaat ruimte om werkplekken te maken voor alle ambtenaren van de gemeente Oldambt. Die moeten gaan werken boven onder andere de HEMA. Vrijwel alle partijen vinden dit een goed idee. Het verhuizen van de ambtenaren van onder ander Scheemda naar Winschoten zou kostenbesparend werken.

Raadszaal op een andere plek?

Toch gaat het de lokale VVD nog niet ver genoeg. Die partij liet via een motie weten ook een onderzoek te willen naar de kosten van het plaatsen van een raadszaal op de plek waar de ambtenaren moeten gaan werken. In dat geval hoeven de raadsvergaderingen niet meer gehouden te worden in Halte Democratie, aan de Havenkade-west in Winschoten. Daar worden de raadsvergaderingen van Oldambt sinds 2015 gehouden.

'Zo'n kans om alles te verhuizen doet zich niet vaak voor', vindt raadslid Erich Wünker. 'Dan moet je het ook in één keer goed doen.' Zijn motie was succesvol: hij werd gesteund door veel andere partijen, zodat de gemeente Oldambt onderzoek gaat doen naar de kosten en mogelijkheden van dit plan.

'Zelfs voor één euro niet te verkopen'

Een verhuizing van de raadzaal of niet: net als de meeste partijen in de gemeenteraad ziet ook wethouder Kees Swagerman (SP) geen andere optie dan de oude bibliotheek te slopen. 'We zouden nog kunnen overwegen om het pand te verkopen, maar de verbouwingskosten aleen al worden geraamd op zo'n 9,7 miljoen euro. Zelfs voor het symbolische bedrag van één euro zou geen enkele partij het pand willen hebben.'

Lees ook