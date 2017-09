Stadskanaal in de clinch met scholengroep Primenius

De katholieke scholengroep Primenius gaat in beroep bij de Raad van State. Inzet is de bekostiging van het openbaar onderwijs in Stadskanaal tussen 2006 en 2007.

De zaak sleept zich al jaren voort. Volgens Primenius is er bij de vijfjaarlijkse afronding van het kostenplaatje van het openbaar onderwijs een fout naar voren gekomen. Het openbaar onderwijs in Stadskanaal, en het Comenius College in het bijzonder, heeft tussen 2006 en 2007 meer geld uitgegeven dan mocht.

Iedere euro

De wet geeft daarbij aan dat iedere euro die naar het openbaar onderwijs in een gemeente gaat die daar zelf over gaat, ook naar het bijzonder onderwijs zou moeten. Tot 2007 had de gemeente Stadskanaal het openbaar onderwijs in eigen beheer.

'Primenius wil dat gecompenseerd zien', zegt wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal. 'In voorgaande stadia gaven verschillende instanties, zoals de provincie, ons gelijk. Maar Primenius heeft beroep aangetekend bij de rechtbank en het slechte nieuws voor Stadskanaal is dat het deze keer gewonnen heeft.'

Pyrrusoverwinning

Voor de rechtbank boekte de katholieke scholengemeenschap een pyrrusoverwinning. De rechtbank concludeerde dat het openbaar onderwijs 3.500 euro te veel kreeg in die periode.

Dat bedrag mag Primenius opeisen, alleen is dat een stuk minder dan de 1,2 miljoen euro die wethouder Hamster had begroot. 'Dat is het goede nieuws', concludeerde hij. Maar Hamster vreest alsnog: Primenius wil namelijk in beroep gaan bij de Raad van State.

