De brandweer moest maandagnacht uitrukken voor een kleine brand in een garagebox aan de Schepperbuurt in Termunterzijl.

De bewoners werden wakker van een brandlucht in de woning. In de naastgelegen garage bleek een vrieskist in brand te staan. De gealarmeerde brandweer wist het vuur snel te blussen en kon uitbreiding van de brand voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.