Automobilist botst op boom

Op de Tussenklappen Oostzijde tussen Zuidbroek en Muntendam is in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist op een boom gebotst.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gecontroleerd. Het is niet bekend of de bestuurder uiteindelijk nog naar het ziekenhuis moest.

De brandweer werd aanvankelijk opgeroepen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden, maar dat bleek al snel niet meer nodig. Een kwartier later moest de brandweer toch nog uitrukken, omdat er sprake was van rook in de auto.