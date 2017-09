Bescheiden feestje met spijkerbroeken, sjaals en bloemen aan de boom

Höfte, Wessinghuizen en Oud-Veele zijn kleine vlekjes met illustere namen op de kaart van Westerwolde. Tegelijkertijd zijn de buurtschappen al eeuwen oud. 1260 jaar zeggen de deskundigen.

De ruim honderd inwoners vieren dit bescheiden jubileum op bescheiden wijze door bomen op creatieve wijze te versieren. Spijkerbroeken, werkhandschoenen, touwen, sjaals, bloemen en touwen worden gebruikt bij de versieringen.

Aanjager

De stichting Boermarke Essen en Aa's is de aanjager van de festiviteiten. De stichting is opgericht om inspraak te krijgen in de ontwikkelingen in het bosrijke deel van Westerwolde. Ook wil het de bewoners verbinden door allerlei activiteiten te organiseren.

Roemruchte Geselberg

Zo werd onlangs een barbecue op de roemruchte Geselberg gehouden en is er binnenkort een lezing over de rijke historie van de buurtschappen.