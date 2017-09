Groningen start onderzoek naar BAM-bouwwerken

De gemeente Groningen start een onderzoek naar het Groninger Forum en andere recente bouwwerken van bouwconcern BAM. Aanleiding is het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport afgelopen mei.

Het onderzoek wordt ingesteld na een oproep van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om gebouwen met diezelfde constructie in kaart te brengen.

'Geen gevaar'

De parkeergarage in Eindhoven stortte in door een fout in de constructie, meldde BAM eerder. 'Er zaten 25 projecten in de portefeuille die deze constructie bevatten. De desbetreffende gemeenten zijn hierover ingelicht, maar er is geen direct gevaar', zegt woordvoerder Arno Pronk van BAM.

Het bouwconcern werkt momenteel onder andere aan het nieuwe Groninger Forum op de Grote Markt en het Avebe-innovatiecentrum op de Zernike Campus. Afgelopen jaren leverde BAM onder andere ook het kantoorpand van Gasterra en het kantoor van Sociale Zaken en Werk in Groningen op.

Andere constructie

Hans Coenraads van de gemeente Groningen stelt ook dat er geen rede tot paniek is. 'Bij het Groninger Forum gaat om een hele andere constructie. Zo is de ingestorte parkeergarage in Eindhoven bovengronds en de parkeergarage in het nieuwe Forum ondergronds. Dus dat de constructies beide door BAM zijn gebouwd is voor nu de enige vergelijking die we kunnen trekken.'

