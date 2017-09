Lopend Vuur: Stop toch met het scheiden van plastic afval

Het gescheiden inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau, het CPB.

Slechte kwaliteit

Volgens het onderzoek is veel plastic van zó'n slechte kwaliteit dat veel ervan niet kan worden hergebruikt. Het wordt vervolgens verbrand en niet gerecycled. Het gehele proces levert uiteindelijk een CO2-vermindering op van iets meer dan 0,1 procent van de gehele Nederlandse uitstoot.

Wel of niet doorgaan?

Toch blijven veel gemeenten doorgaan met het gescheiden inzamelen van plastic, meldt De Telegraaf dinsdagochtend. Wat is jouw mening hierover?

