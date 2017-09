Rondje Groningen: is Groningse koffie niet te drinken?

Goidag! Net als op iedere andere werkdag zetten we bij RTV Noord ook vandaag de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. In Rondje Groningen vandaag: een boze Janine Abbring.

1. Koffie in Groningen staat er slecht op

Koffietentjes moeten zich zelf aanmelden voor de Misset Horeca Koffie Top 100, dus niet alle koffie serverende zaken doen mee, maarrr: Black & Bloom in Groningen staat niet meer op één in de lijst. Het tentje staat er zelfs helemaal niet in. Wel aanwezig: Palazzo op plaats 34 (foto hieronder) en het Feithhuis op de 51ste plaats. Geen hoge ogen voor Groningen dus.

2. Janine Abbring versus VIVA

Het is niet voor het eerst: vrouwenblad VIVA nomineert voormalig RTV Noord-presentatrice Janine Abbring voor de VIVA400, een lijst met vierhonderd topvrouwen in Nederland. Wat ze moet doen om de prijs voor meest creatieve vrouw te winnen? Heel veel stemmen vergaren. Reclame voor Abbring zelf? Welnee. Een poging tot gratis reclame voor de VIVA. En dan schrijven ze haar naam ook nog verkeerd. Janine schrijft een pittige open brief aan het vrouwenblad.

3. Praktijkgerichte opleiding

Wat doe je als student Retail & Ondernemerschap op het Noorderpoort in Stadskanaal? Nou, de leeswinkel onder handen nemen bijvoorbeeld.

4. De klassieke Top 2000 in Groningen

Margriet Vroomans tourt het land door voor de Hart & Ziel Lijst van Radio 4, een soort Top 2000 voor klassieke muziek. Groningen stelt haar niet teleur.

5. Toedeledokie!

Wie bij Voys in Groningen aan de slag gaat, kan rekenen op een flinke portie eigenzinnige kantoorhumor. Ghe ghe.

6. 5G-ideeën

Komt er vaart in het 5G-netwerk in Loppersum? Het zou zo maar kunnen: (potentiële) ondernemers konden vandaag hun ideeën pitchen bij de Economic Board Groningen.

7. Kleinwoonkunst

Heb je 'm al gezien, het bruine omhulsel van het Tschumipaviljoen bij de Verlengde Herestraat in Stad? Nou, daar zit een groot verhaal over klein wonen achter.

8. Bijzondere samenvatting

Grappig: een alternatieve samenvatting van FC Groningen - Twente van afgelopen zondag, met de camera alleen op de tribune gericht.

9. Zonnepanelen tellen

In de stad Groningen liggen nu bijna 115.000 zonnepanelen. Dat zijn er volgens Solar Magazine 73.509 meer dan anderhalf jaar geleden. Maar.... hoe wordt dat aantal zonnepanelen eigenlijk geteld?